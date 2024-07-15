Мураталла хоче провести бій із Берінчиком

Легковаговик Реймонд Мураталла (21-0, 16 KO) сказав, що хоче провести бій з українським боксером, чемпіоном світу WBO в легкій вазі Денисом Берінчиком (19-0, 9 KO).

Його слова передає Boxingscene.

"Я хочу, щоб наступними моїми суперниками були чемпіони. Берінчик назвав моє ім’я. Я прямо зараз називаю його ім’я. Якщо я не зможу отримати його, тоді хочу Шакура Стівенсона", — сказав боксер.

Раніше стало відомо, що промоутер Оскар Де Ла Хойя хоче організувати бій мексиканського легковаговика Вільяма Сепеди з Берінчиком.

Нагадаємо, Денис в останньому бою переміг Емануеля Наваррете. Завдяки цій перемозі він став 14-м українським чемпіоном світу з професійного боксу.