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Мураталла хоче провести бій із Берінчиком

Андрій Яросименко — 15 липня, 12:13
Мураталла хоче провести бій із Берінчиком

Легковаговик Реймонд Мураталла (21-0, 16 KO) сказав, що хоче провести бій з українським боксером, чемпіоном світу WBO в легкій вазі Денисом Берінчиком (19-0, 9 KO).

Його слова передає Boxingscene.

"Я хочу, щоб наступними моїми суперниками були чемпіони. Берінчик назвав моє ім’я. Я прямо зараз називаю його ім’я. Якщо я не зможу отримати його, тоді хочу Шакура Стівенсона", — сказав боксер.

Раніше стало відомо, що промоутер Оскар Де Ла Хойя хоче організувати бій мексиканського легковаговика Вільяма Сепеди з Берінчиком.

Нагадаємо, Денис в останньому бою переміг Емануеля Наваррете. Завдяки цій перемозі він став 14-м українським чемпіоном світу з професійного боксу.

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