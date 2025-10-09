IBF призначила промоутерські торги на бій Мураталли та Круса

Міжнародна боксерська федерація (IBF) оголосила про проведення промоутерських торгів щодо поєдинку між чемпіоном світу в легкій вазі Реймондом Мураталлою (23-0, 17 KO) та офіційним претендентом на титул Енді Крусом. Вони відбудуться 16 жовтня (6-0, 3 KO).

Про це повідомляє BoxingScene.

Спочатку команди боксерів намагалися домовитися про поєдинок, який планували провести 22 листопада цього року, однак сторони не дійшли згоди через фінансові розбіжності. Після цього Мураталла розглядав можливість бою проти Флойда Скофілда, але й ці переговори не принесли результату.

Згідно з правилами IBF, якщо Мураталла не захистить титул у бою з Крусом, він ризикує втратити чемпіонський пояс. У разі відмови Круса від поєдинку його виключать із топ-10 рейтингу IBF у легкій вазі та усунуть від участі у боях під егідою федерації щонайменше на пів року.

Нагадаємо, що до червня Мураталла мав статус тимчасового чемпіона, однак після оголошення Василем Ломаченком про завершення кар’єри IBF підвищила американця до повноправного володаря титулу.

