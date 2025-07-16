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Ексменеджер Кличка – про реванш Усика та Дюбуа: Проти Олександра взагалі ставити не можна

Володимир Максименко — 16 липня 2025, 12:27
Ексменеджер Кличка – про реванш Усика та Дюбуа: Проти Олександра взагалі ставити не можна
Олександр Усик та Даніель Дюбуа
Getty Images

Колишній менеджер Володимира Кличка Бернд Бенте висловився напередодні реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

Функціонер поділився думками в етері DAZN.

"На мою думку, цей бій важчий для Усика, ніж перший. Я не маю почуттів як тоді, що все проти Дюбуа. Щось мені підказує, що можливі сюрпризи.

Я б не поставив на Дюбуа, а проти Усика взагалі ставити не можна. Дюбуа значно молодший, аніж Ф'юрі та Джошуа, зараз його пік. Чи зможе Усик контролювати ситуацію протягом усього поєдинку? Не знаю, але я відчуваю наше потенційне здивування", – розповів Бенте.

Напередодні Олександр Усик оцінив можливість дострокового завершення поєдинку з британцем.

Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже цього тижня, а саме в ніч з 19 на 20 липня.

Чемпіон проведе для вас онлайн марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року.

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