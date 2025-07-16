Ексменеджер Кличка – про реванш Усика та Дюбуа: Проти Олександра взагалі ставити не можна

Колишній менеджер Володимира Кличка Бернд Бенте висловився напередодні реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

Функціонер поділився думками в етері DAZN.

"На мою думку, цей бій важчий для Усика, ніж перший. Я не маю почуттів як тоді, що все проти Дюбуа. Щось мені підказує, що можливі сюрпризи.



Я б не поставив на Дюбуа, а проти Усика взагалі ставити не можна. Дюбуа значно молодший, аніж Ф'юрі та Джошуа, зараз його пік. Чи зможе Усик контролювати ситуацію протягом усього поєдинку? Не знаю, але я відчуваю наше потенційне здивування", – розповів Бенте.