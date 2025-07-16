Ексменеджер Кличка – про реванш Усика та Дюбуа: Проти Олександра взагалі ставити не можна
Колишній менеджер Володимира Кличка Бернд Бенте висловився напередодні реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.
Функціонер поділився думками в етері DAZN.
"На мою думку, цей бій важчий для Усика, ніж перший. Я не маю почуттів як тоді, що все проти Дюбуа. Щось мені підказує, що можливі сюрпризи.
Я б не поставив на Дюбуа, а проти Усика взагалі ставити не можна. Дюбуа значно молодший, аніж Ф'юрі та Джошуа, зараз його пік. Чи зможе Усик контролювати ситуацію протягом усього поєдинку? Не знаю, але я відчуваю наше потенційне здивування", – розповів Бенте.
Напередодні Олександр Усик оцінив можливість дострокового завершення поєдинку з британцем.
Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже цього тижня, а саме в ніч з 19 на 20 липня.
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