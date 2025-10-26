Ітаума дав оцінку бою Вордлі – Паркер

Головний проспект гевівейту Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) дав оцінку бою Фабіо Вордлі – Джозеф Паркер. Він зізнався, що вірив у перемогу земляка, але здивований перевагою новозеландця до нокауту.

Слова Ітауми цитує Seconds Out.

"Мене це не здивувало. Я ставив на те, що Фабіо зупинить його пізно, але не думав, що бій буде таким одностороннім на користь Паркера перед нокаутом від Фабіо.

У нашому залі кажуть: нокаут відбувається задовго до того, як трапляється насправді – усе вирішує підготовка до нього. І те, як Фабіо зміг це зробити, вражає. Це його серце, характер, рішучість. Це заслуговує на повагу.

Ситуація в нас трохи незручна, але я не сприймаю Фабіо як суперника. Я бачу в ньому члена команди. Я не змагаюся ні з ким із хлопців – вони мої партнери по залу. Я можу лише захоплюватися й надихатися тим, що він зробив.

Я очікував, що Фабіо покаже саме таку витримку: він програвав більшість раундів, багато його ударів пролітали повз плече Паркера, але швидка зміна тактики – і все, історія зроблена", – сказав Ітаума.