Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Ітаума дав оцінку бою Вордлі – Паркер

Руслан Травкін — 26 жовтня 2025, 08:52
Ітаума дав оцінку бою Вордлі – Паркер
Мозес Ітаума
Getty images

Головний проспект гевівейту Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) дав оцінку бою Фабіо Вордлі – Джозеф Паркер. Він зізнався, що вірив у перемогу земляка, але здивований перевагою новозеландця до нокауту.

Слова Ітауми цитує Seconds Out.

"Мене це не здивувало. Я ставив на те, що Фабіо зупинить його пізно, але не думав, що бій буде таким одностороннім на користь Паркера перед нокаутом від Фабіо.

У нашому залі кажуть: нокаут відбувається задовго до того, як трапляється насправді – усе вирішує підготовка до нього. І те, як Фабіо зміг це зробити, вражає. Це його серце, характер, рішучість. Це заслуговує на повагу.

Ситуація в нас трохи незручна, але я не сприймаю Фабіо як суперника. Я бачу в ньому члена команди. Я не змагаюся ні з ким із хлопців – вони мої партнери по залу. Я можу лише захоплюватися й надихатися тим, що він зробив.

Я очікував, що Фабіо покаже саме таку витримку: він програвав більшість раундів, багато його ударів пролітали повз плече Паркера, але швидка зміна тактики – і все, історія зроблена", – сказав Ітаума.

Нагадаємо, Вордлі нокаутував Паркера в 11 раунді. Після перемоги Фабіо викликав Усика на бій. Відеоогляд бою Вордлі – Паркер можна переглянути в цій новині.

Читайте також :
Відео Фото Від села на Самоа до мрії про Усика: незвичайний шлях Джозефа Паркера на вершину боксу
Джозеф Паркер Фабіо Вордлі Мозес Ітаума

Джозеф Паркер

Він вявився міцніше, ніж я думав: Паркер відреагував на поразку від Вордлі
Повна апатія фаворита чи рання зупинка? Огляд бою Вордлі – Паркер
Вордлі – Паркер: статистика ударів яскравого двобою
Хочу Усика: перший коментар Вордлі після сенсаційної перемоги над Паркером
Новозеландець може забути про Усика. Вордлі нокаутом здолав Паркера

Останні новини