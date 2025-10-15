Ітаума може провести бій проти 44-річного екссуперника Кличка та Джошуа за чемпіонський пояс

Британський талант 21-річний Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) може провести бій проти 44-річного Кубрата Пулева (32-3, 14 КО), який володіє регулярним поясом WBA.

Про це повідомив журналіст Ден Рафаел.

За його інформацією, керівники WBA вирішили санкціонувати бій між боксерами.

BREAKING: Per WBA ruling I've obtained, Michael Hunter out as mandatory for “regular” heavyweight titlist Kubrat Pulev, who's now ordered to face next leading contender: Moses Itauma. They have 30 days to make a deal or purse bid. Likely pushes Itauma next fight into Jan. #boxing pic.twitter.com/qSR7Y7hM5a — Dan Rafael (@DanRafael1) October 15, 2025

У команд боксерів є 30 днів, щоб домовитися. Якщо не зуміють, тоді доля бою вирішиться на торгах.

Наступний бій Ітауми заплановано на грудень у Манчестері (Англія). Рафаел зазначає, що у зв'язку з рішенням WBA дуже можливе перенесення поєдинку на січень.

Пулев мав чудову кар'єру в аматорах: бронза ЧС-2005, бронза Євро-2006 і перемога на чемпіонаті Європи 2008 року.

На ОІ-2008 неочікувано вибув у першому раунді від колумбійця Оскара Ріваса. У 2009 році Кубрат дебютував на професійному ринзі.

Пулев поступався лише Володимиру Кличку (КО 5, 2014 рік), Ентоні Джошуа (КО 9, 2020 рік) та Дереку Чісорі (SD 12, 2022 рік).

На його рахунку перемоги над Тоні Томпсоном, Дереком Чісорою, Самюелем Пітером, Х'юї Ф'юрі, Ігорем Шевадзуцьким та іншими відомими представниками гевівейту.

Болгарин востаннє бився в грудні, коли переміг Мануеля Чарра.

Раніше голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх хоче побачити бій Ітауми з Усиком. Втім, сам Мозес не вважає себе гідним цієї можливості на даний час.