Пулев перед рідними трибунами зумів забрати титул WBA Regular у Чарра

Ветеран боксу Кубрат Пулев (31–3, 14 KO) у Софії зумів здолати німця сирійського походження Мануеля Чарра (34–4, 20 KO) і став володарем титулу WBA Regular.

Бій завершився одноголосним рішенням суддів: 117:111, 117:111, 116:112.

43-річний болгарин відразу заволодів ініціативою. 40-річний Чарр намагався відновити перевагу, але переломити хід бою не зумів.

"Це не я виборов титул чемпіона світу, а болгарський бокс. Збулася мрія мого отця Вінка. Дякую всім, хто мене підтримував",