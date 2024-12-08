Пулев перед рідними трибунами зумів забрати титул WBA Regular у Чарра
Чарр та Пулев
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Ветеран боксу Кубрат Пулев (31–3, 14 KO) у Софії зумів здолати німця сирійського походження Мануеля Чарра (34–4, 20 KO) і став володарем титулу WBA Regular.
Бій завершився одноголосним рішенням суддів: 117:111, 117:111, 116:112.
43-річний болгарин відразу заволодів ініціативою. 40-річний Чарр намагався відновити перевагу, але переломити хід бою не зумів.
"Це не я виборов титул чемпіона світу, а болгарський бокс. Збулася мрія мого отця Вінка. Дякую всім, хто мене підтримував", – сказав Пулев після бою.
Бій за титул WBA Regural – Софія, Болгарія
7 грудня
Кубрат Пулев (Болагрія) – Мануель Чарр (Німеччина) – UD 12 (117:111, 117:111, 116:112)
Нагадаємо, в андеркарді бою відбулися поєдинки українців: Олександр Гриців переміг поляка Вервейка, а Василь Чоботар впевнено здолав іспанця Закрі.