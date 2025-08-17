Ітаума: Я ще не заслужив на бій з Усиком

Українська правда
Володимир Максименко — 17 серпня 2025, 12:11
Британський надважковаговик Мозес Ітаума висловився про можливість боксувати проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.

Слова 20-річного спортсмена наводить DAZN.

"Я не планую викликати Усика на бій. Не думаю, що я заслужив на цю можливість.

Разом із цим я хотів би битись проти тих, хто заслуговує на цей виклик. Агіт Кабаєл, або, можливо, Паркер. З такими бійцями я б зустрівся", – розповів Ітаума.

Нагадаємо, сьогодні вночі британець нокаутував Ділліана Вайта у першому раунді. Відеоогляд цього поєдинку доступний на сайті "Чемпіон".

У травні Ітаума брутально нокаутував досвідченого Майка Балогуна. Ця перемога дозволила йому піднятися на перше місце в рейтингу WBO.

Раніше сам талановитий боксер прокоментував свою перемогу над Вайтом.

