Ітаума: Я ще не заслужив на бій з Усиком

Британський надважковаговик Мозес Ітаума висловився про можливість боксувати проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.

Слова 20-річного спортсмена наводить DAZN.

"Я не планую викликати Усика на бій. Не думаю, що я заслужив на цю можливість.



Разом із цим я хотів би битись проти тих, хто заслуговує на цей виклик. Агіт Кабаєл, або, можливо, Паркер. З такими бійцями я б зустрівся", – розповів Ітаума.