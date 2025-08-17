Ітаума: Я ще не заслужив на бій з Усиком
Британський надважковаговик Мозес Ітаума висловився про можливість боксувати проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.
Слова 20-річного спортсмена наводить DAZN.
"Я не планую викликати Усика на бій. Не думаю, що я заслужив на цю можливість.
Разом із цим я хотів би битись проти тих, хто заслуговує на цей виклик. Агіт Кабаєл, або, можливо, Паркер. З такими бійцями я б зустрівся", – розповів Ітаума.
Нагадаємо, сьогодні вночі британець нокаутував Ділліана Вайта у першому раунді. Відеоогляд цього поєдинку доступний на сайті "Чемпіон".
У травні Ітаума брутально нокаутував досвідченого Майка Балогуна. Ця перемога дозволила йому піднятися на перше місце в рейтингу WBO.
Раніше сам талановитий боксер прокоментував свою перемогу над Вайтом.