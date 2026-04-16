
В Еквадорі під час матчу застрелили суддю

Олег Дідух — 16 квітня 2026, 16:09
Хав'єр Ортега
Daily Mail

48-річного суддю Хав'єра Ортегу застрелили прямо під час футбольного матчу в Еквадорі.

Про це повідомляє Daily Mail.

Злочин трапився на очах у десятків очевидців у неділю, 12 квітня у містечку Пасахе (провінція Ель Оро) під час матчу місцевих аматорських команд.

Декілька озброєних чоловіків проникли на футбольне поле, застрелили Ортегу та втекли з місця злочину. Медики прибули на місце злочину вчасно, проте врятувати життя судді не зуміли.

Наразі правоохоронні органи Еквадору займаються розслідуванням інциденту, його кваліфікують як цілеспрямоване вбивство.

Нагадаємо, минулого тижня в Гані в результати нападу на командний автобус клубу Берекум Челсі застрелили футболіста Домініка Фрімпонга.

