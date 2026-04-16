У Львові помер відомий спортивний лікар після вживання отруйної рослини

Денис Іваненко — 16 квітня 2026, 15:58
Зіновій Полянський
ZAXID.NET

У неділю, 12 квітня, в Університетській лікарні у Львові помер спортивний лікар Зиновій Полянський.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Його життя обірвалось внаслідок отруєння. Причиною могло стати споживання отруйної рослини.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження з приміткою "нещасний випадок". За попередніми даними, лікар і його дружина 6 квітня отруїлися листям чемериці, яку придбали на Стрийському ринку в центрі міста під виглядом черемші.

У результаті вживання рослини вони з симптомами отруєння потрапили до реанімації Університетської лікарні ЛНМУ імені Данила Галицького, де згодом 67-річний чоловік помер. Точну причину ще мають встановити експерти.

Львівський фаховий коледж спорту тепло висловився про померлого лікаря, відзначивши його внесок у спортивну медицину:

"Зиновій Петрович був завідувачем медичної частини КЗ ЛОР "Львівський фаховий коледж спорту", висококваліфікованим лікарем, людиною з великим серцем, яка віддала багато років служінню спорту та здоров'ю спортсменів".

Нагадаємо, що напередодні стало також відомо про смерть спортсмена Микити Літвінова. Він загинув на фронті, захищаючи Україну від окупантів.

