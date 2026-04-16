Загинув ексворотар Арсенала та Ювентуса

Колишній воротар збірної Австрії Александер Маннінгер загинув у четвер, 16 квітня, в результаті автокатастрофи.

Про це повідомляє Sky Sport Austria.

У автомобіль, в якому знаходився Маннінгер, на залізничному переїзді врізався потяг. Колишньому воротареві було 48 років.

Маннінгер відомий, перш за все, за виступами за лондонський Арсенал у 1997 – 2001 роках і за туринський Ювентус у 2008 – 2012 роках. Там він був дублером Девіда Сімена та Джанлуїджі Буффона відповідно.

Також грав за СВ Зальцбург, Форвертс, Грацер, Фіорентину, Еспаньол, Торіно, Болонью, Сієну, РБ Зальцбург, Удінезе, Аугсбург і Ліверпуль. У 1999 – 2009 роках провів 33 матчі за збірну Австрії.

