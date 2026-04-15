"Війна" у Лас-Вегасі: 8 хвилин битви за абсолют, які стали класикою боксу

15 квітня 1985 року відбувся один з найкращих поєдинків в історії боксу. В ньому бійці вийшли на ринг не перемагати, а знищувати.

"Чемпіон" пригадує битву, яка стала справжньою класикою, отримавши визнання від експертів і фанатів зі всіх куточків світу. Йдеться про "рубку", яку влаштували Марвін Хаглер і Томас Гернс.

Бій за абсолют, який став "Війною"

У 80-ті роки XX століття була низка елітних середньоваговиків, які подарували поціновувачам боксу справжню "золоту еру" цього дивізіону. Вони провели багато очних протистоянь, які мали продовження в реваншах і навіть трилогіях.

Головною силою тоді була легендарна четвірка: Шугар Рей Леонард, Роберто Дюран, Марвін Хаглер і Томас Гернс. Саме останні двоє рівно 41 рік тому вийшли на ринг, влаштувавши вогняне шоу, яке й донині глядачі переглядають із відкритим ротом і перехопленим подихом.

26-річний Гернс на прізвисько "Кілер" уже був чемпіоном світу у двох вагових категоріях. Він підійнявся у середню, щоб тріумфувати й там.

На той час королем цього дивізіону був 30-річний Марвін "Дивовижний" Хаглер. Він володів усіма головними поясами та до очного протистояння підходив із серією у 35 поєдинків без поразок (34 перемоги й одна нічия) та трьома успішними захистами статусу абсолюта.

Цей бій викликав великі очікування. Врешті-решт він у рази перевершив запити навіть найвибагливіших поціновувачів боксу.

Поєдинок увійшов в історію під назвою "Війна" й це сталось не просто так. До виходу боксерів у ринг відбулось чимало подій, які підігрівали інтерес і супроводжувались не карикатурною, а справжньою ненавистю між бійцями.

Хаглер і Гернс Planet Sport

Три роки ненависті та вогняний престур

Битва "настоювалася" три роки, протягом яких спортсмени постійно негативно висловлювались один про одного публічно. Вони випромінювали щиру ненависть та обіцяли знищити суперника в ринзі.

Переговори постійно заходили у глухий кут: то Гернс травмував палець, то команди не могли поділити місце проведення. Коли "Кілер" вимагав битися на своїй території, Хаглер, як головний середньоваговик планети, відрізав: "Не супернику диктувати умови".

Марвін прямо звинувачував опонента у боягузтві. Він заявляв, що може обрати й іншого суперника, якщо претендент не готовий прийняти виклик:

"Мене все це вже дістало. Гернс боїться та не хоче битися зі мною. Він не єдиний боксер у цьому Всесвіті. Ми рухаємося далі".

Проте сторони все ж домовились. Битву було вирішено провести в Лас-Вегасі у "Палаці Цезарів".

Напередодні бою відбувся престур, який тривав два тижні. Він перетворився на справжнє шоу, де Гернс, не приховуючи зверхності, обіцяв швидку розправу над досвідченішим опонентом.

"Це взагалі не найскладніший бій для мене. Хаглер – ніхто, прохідний опонент. Він упаде, як і Роберто Дюран. 15 квітня я піднімуся в ринг, а в третьому раунді прикінчу його", – заявляв боксер.

"Дивовижний" під час подібних тирад демонстративно затикав вуха серветками. Так він показував, що слова суперника для нього нічого не означають та є порожнім шумом.

На фінальній зустрічі він залишив свій меседж. Хаглер прийшов у червоній кепці з написом "WAR" і пообіцяв, що влаштує війну в ринзі:

"Буде війна. Це те, що у мене в голові. Гернс буде нокаутований. Я знищу його".

Хаглер і Гернс Getty Images

І ось після всього цього настав момент X. Обіцянки боксерів не розійшлись з їхніми діями – розпочалась боксерська війна.

Раунд 1: найкращий "махач" в історії

Коли 25 тисяч глядачів зібрались на арені та почули гонг, вони стали свідками вибуху. Марвін Хаглер кинувся на суперника з першої секунди, а "Кілер", який мав перевагу у зрості, прийняв жорстку "зарубу", яка не вважалась для нього вигідною.

Томас влучив ідеальним правим кросом, від якого "Дивовижний" похитнувся, але встояв. У цьому раунді Гернс зламав кисть правої руки, а Хаглер отримав розсічення, що заливало йому обличчя кров'ю.

Ці три хвилини можна довго описувати, але їх краще побачити. Вони досі вважаються найкращим раундом в історії боксу, на думку багатьох експертів.

Раунд 2: шалена інтенсивність, від якої виснажився навіть рефері

У другому раунді "Кілер" намагався діяти технічніше, але Хаглер тиснув, як машина, нав'язуючи свій темп. Кров на лобі чемпіона ставала критичною проблемою.

Рефері Річард Стіл пізніше ділився враженнями від цього бою. Він згадував, що наприкінці другої трихвилинки сам був виснажений і не розумів, як боксери витримують таку інтенсивність:

"Я був шокований жорстокістю поєдинку. Я тримав себе у формі, але до кінця другого раунду сам був виснажений. Я був здивований, як вони можуть битися в такому темпі, якщо навіть я, просто знаходячись поруч, втомився".

Під кінець раунду Гернс все ж почав втрачати швидкість. Його тренер Емануель Стюард пізніше шукав виправдання у масажі ніг перед боєм, який нібито занадто розслабив бійця.

Раунд 3: фінальний відлік

На початку третього раунду рефері призупинив бій для огляду лікарем розсічення Хаглера, яке виглядало моторошно. Марвін був у люті та розумів, що в нього залишилось мало часу, якщо він хоче перемогти.

А Хаглер хотів ще й як! Після команди "бокс" він зібрався та пішов за нокаутом.

Під час атаки абсолют видав хорошу "плюху" з правої, після якої суперник позадкував, але намагався при цьому посміхатися. Проте вже наступний крос у щелепу відправив його на настил.

Томас Гернс підвівся на рахунок "дев'ять", але його ноги були "ватними". Суддя оцінив стан американця та ухвалив рішення зупинити бій.

Визнання та нагороди

Одразу після перемоги Хаглер був дуже емоційним. Він зізнався, що надзвичайно хвилювався перед протистоянням, адже розумів настільки небезпечним є суперник:

"Перед боєм я молився. Кожен день. Проти мене був хлопець з потужним ударом. Кілька разів він дуже жорстко влучив. Лише завдяки Богу я вистояв".

Гернс пізніше також ділився враженнями та визнав велич того моменту. Попри поразку, він зізнавався, що пишається бути частиною тієї битви:

"Я дуже пишаюся, що бився в такому бою. Багато людей вважають його найкращим в історії. До третього раунду я був настільки виснажений від кількості викинутих ударів, що Хаглеру не треба було багато часу, щоб мене нокаутувати".

Протистояння отримало звання "Бій року" від авторитетного журналу The Ring. Це ж видання у 1996 році поставило "Війну" на перше місце у списку "100 найкращих титульних поєдинків усіх часів".

Після того бою шляхи боксерів розійшлися. Вони не проводили реваншу, а Хаглер взагалі через два роки завершив кар'єру в доволі молодому віці після скандальної поразки Леонарду.

Він був розчарований суддівством, заявивши, що навіть суперник визнав його перемогу. Шугар Рей спростовував це, проте записи мікрофонів підтвердили версію саме "Дивовижного".

Гернс боксував аж до 2006 року. Він став першим в історії чемпіоном світу у п'яти вагових категоріях, піднявшись зі старту кар'єри до її фінішу на 23 кілограми.

Обидва бійці безперечно стали легендами та справедливо були визнані членами Міжнародного залу боксерської слави, але саме того вечора 1985 року вони стали безсмертними, довівши, що іноді вісім хвилин варті цілої кар'єри.