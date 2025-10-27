Мейвезер та Пак’яо можуть провести реванш у 2026 році

Легенди боксу Менні Пак'яо (62-8-3, 39 KO) та Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO) ведуть переговори про реванш.

Про це повідомив інсайдер The Ring Майк Коппінджер.

Бій може відбутися у 2026 році та розглядається, як ще одна боксерська подія на Netflix.

Перший бій між Мейвезером та Пак'яо відбувся у травні 2015 року. Флойд переміг одноголосним рішенням суддів. Нещодавно філіппінець згадував той бій та шкодував, що поєдинки з американцем були такими нудними.

Нагадаємо, що Мейвезер заробив на тому бою 180 млн доларів, а Пак'яо – 120 млн. Поєдинок зібрав 4,6 млн платних покупок трансляції, що є рекордною кількістю.

Флойд завершив свою кар'єру у 2015 році перемогою над Андре Берто, проте у 2017-му відновив свою кар'єру, щоб провести поєдинок проти Конора Мак-Грегора за правилами боксу.

Мейвезер заробив ще 280 млн доларів та нокаутував ірландця в 10 раунді.

Напередодні 46-річний Менні Пак'яо провів бій з чемпіоном світу WBC Маріо Барріосом. Старший на 12 років філіппінець чудово себе проявив. Судді вирішили, що поєдинок був нічийним.