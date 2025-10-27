Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Мейвезер та Пак’яо можуть провести реванш у 2026 році

Олександр Булава — 27 жовтня 2025, 21:17
Мейвезер та Пак’яо можуть провести реванш у 2026 році
Getty images

Легенди боксу Менні Пак'яо (62-8-3, 39 KO) та Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO) ведуть переговори про реванш.

Про це повідомив інсайдер The Ring Майк Коппінджер.

Бій може відбутися у 2026 році та розглядається, як ще одна боксерська подія на Netflix.

Перший бій між Мейвезером та Пак'яо відбувся у травні 2015 року. Флойд переміг одноголосним рішенням суддів. Нещодавно філіппінець згадував той бій та шкодував, що поєдинки з американцем були такими нудними.

Нагадаємо, що Мейвезер заробив на тому бою 180 млн доларів, а Пак'яо – 120 млн. Поєдинок зібрав 4,6 млн платних покупок трансляції, що є рекордною кількістю.

Флойд завершив свою кар'єру у 2015 році перемогою над Андре Берто, проте у 2017-му відновив свою кар'єру, щоб провести поєдинок проти Конора Мак-Грегора за правилами боксу.

Мейвезер заробив ще 280 млн доларів та нокаутував ірландця в 10 раунді.

Напередодні 46-річний Менні Пак'яо провів бій з чемпіоном світу WBC Маріо Барріосом. Старший на 12 років філіппінець чудово себе проявив. Судді вирішили, що поєдинок був нічийним.

Флойд Мейвезер Менні Пак'яо

Менні Пак'яо

Стало відомо, чи відбудеться бій Ломаченко – Пак'яо
Пак'яо може провести виставковий бій проти Ломаченка – філіппінські ЗМІ
Радник Пак'яо підтвердив завершальну стадію переговорів з чемпіоном WBA
Гарсія готовий кинути виклик 46-річному Пак'яо
Легендарний Пак'яо оголосив дату свого наступного поєдинку

Останні новини