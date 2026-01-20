"Залізний Майк" пообіцяв нокаутувати Мейвейзера

Колишній абсолютний чемпіон світу Майк Тайсон збирається відправити в нокаут зіркового Флойда Мейвезера у виставковому поєдинку.

Слова "Залізного Майка" цитує Ring Magazine.

59-річний боксер зробив гучну заяву перед березневим поєдинком.

"Флойд захотів побитися зі мною. Видно, що він опиниться в нокауті. Це затьмарить всю його колишню славу. Цей бій виведе бокс на новий рівень. Майже до божого статусу", – сказав Тайсон.

Легенда світового боксу зробив висновки з поразки від блогера Джейка Пола та не збирається повторювати помилки.

"Зараз я почуваюся добре. З нетерпінням чекаю виходу на ринг. Я отримав багато уроків з мого останнього бою. Я занадто багато сил залишив у залі, я працював занадто старанно. Це було занадто інтенсивно. Я довів себе до межі. Мені потрібно більше розслабитися. Я стаю все більш впевненим і вірю, що в наступному бою виступлю краще", – зазначив "Залізний Майк.

Раніше Майк Тайсон розкрив деталі виставкового бою проти колишнього чемпіона світу в п'яти вагових категоріях Флойда Мейвезера. Грандіозний вечір боксу відбудеться у березні 2026 року в Африці.

Востаннє "Залізний Майк" виходив на ринг у листопаді 2024 року, коли у восьмираундовому поєдинку програв Джейку Полу одноголосним рішенням суддів.