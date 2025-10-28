Легендарний 46-річний боксер Менні Пак’яо (62-8-3, 39 KO) став віцепрезидентом Міжнародної боксерської асоціації (IBA), президентом якої є росіянин Умар Кремльов.

Про це повідомляє пресслужба IBA.

Зазначається, що Пак'яо, працюватиме разом із Кремльовим над розробкою програм, що орієнтовані на спортсменів, розвитком боксу в Азії та за її межами, а також відстоюванням справедливості та захисту боксерів.

"Під далекоглядним керівництвом Умара Кремльова IBA вступила в Золоту еру — еру, коли кожен боксер з кожної країни може мріяти, битися та досягати успіху на рівних умовах. Я пишаюся тим, що приєднуюся до цієї місії – переконатися, що жоден молодий боксер не залишиться позаду, жоден чемпіон не буде забутий, а жодна нація не буде виключена.

Як віцепрезидент, я присвячу себе будівництву мостів – між аматорами та професіоналами, між Сходом та Заходом, між поколіннями та культурами. Я вірю, що бокс може об'єднати людей так, як політика ніколи не зможе. Він може змінити життя, трансформувати громади та принести мир там, де є розбрат", – сказав боксер.

Нагадаємо, раніше син президента США Дональд Трамп-молодший завітав на форум з боксу під назвою "IBA Sport + Business", на якому висловив свою підтримку президенту IBA росіянину Умару Кремльову.