Мені теж багато казали, що не треба йти в тяжі: Усик — про перспективи Хижняка в профі

Чемпіон WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) вважає, що в олімпійського чемпіона-2024 Олександра Хижняка хороші перспективи розкритися у професійному боксі.

Про це він розповів у інтерв’ю NV.

"Неймовірно великі шанси. Деякі люди дивляться не дуже професійно. Мені теж багато казали, що не треба йти в тяжі. Все нормально. Я думаю, що Сашко зміниться за півроку. Просто (потрібно – прим.) дати йому трішки іншої роботи. Тато – тренер, тату допоможе там інший якийсь тренер…

Потрібно просто додати, нічого прибирати не потрібно. Додати й розвинути. Працювати більше корпусом, вчасно вмикати ноги, вчасно робити крок назад, у бік, вперед. Просто потрібно дати йому технічних скілів та навичок", – сказав Усик.