Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Усик особисто привітав Хижняка з перемогою на Олімпійських іграх-2024

Ігор Чернявський — 8 серпня, 18:30
Усик особисто привітав Хижняка з перемогою на Олімпійських іграх-2024

Олександр Усик привітав Олександра Хижняка з перемогою у фіналі Олімпійських ігор-2024.

Спершу Усик опублікував у своєму Instagram відео з неймовірними емоціями Хижняка після оголошення результату фінального поєдинку з Нурбеком Оралбаєм.

"Слава Богу. Слава Україні", — підписав це відео чемпіон Лондона-2012, позначивши акаунт Хижняка.

А вже на наступний ранок два Олександри поспілкувалися по відеозв’язку. Про це свідчить Instagram-історія Катерини Усик, дружини чемпіона WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі.

Зазначимо, що перед початком Олімпіади Усик пообіцяв українським боксерам солідні призові за медалі. Журналіст Чемпіона Максим Розенко порахував, скільки отримає Хижняк за перемогу в Парижі з урахуванням державної премії та бонусу від Усика.

Олександр Усик Катерина Усик Олександр Хижняк

Олександр Усик

Чемпіонська арифметика. Скільки Хижняк отримає від Усика і держави за золоту медаль Олімпіади
Легендарна компанія для Хижняка. Які українські боксери здобували золото на Олімпіаді
Екстренер збірної України: Безсумнівно, гроші, які пообіцяв Усик, додають Хижняку мотивації
Тайсон: Ф'юрі треба серйозні поставитись до реваншу з Усиком
Усик: Я не вірю, а знаю, що ми повернемо Крим

Останні новини