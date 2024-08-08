Усик особисто привітав Хижняка з перемогою на Олімпійських іграх-2024

Олександр Усик привітав Олександра Хижняка з перемогою у фіналі Олімпійських ігор-2024.

Спершу Усик опублікував у своєму Instagram відео з неймовірними емоціями Хижняка після оголошення результату фінального поєдинку з Нурбеком Оралбаєм.

"Слава Богу. Слава Україні", — підписав це відео чемпіон Лондона-2012, позначивши акаунт Хижняка.

А вже на наступний ранок два Олександри поспілкувалися по відеозв’язку. Про це свідчить Instagram-історія Катерини Усик, дружини чемпіона WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі.

Зазначимо, що перед початком Олімпіади Усик пообіцяв українським боксерам солідні призові за медалі. Журналіст Чемпіона Максим Розенко порахував, скільки отримає Хижняк за перемогу в Парижі з урахуванням державної премії та бонусу від Усика.