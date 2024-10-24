Менеджер Усика відреагував на те, що у дружини Ф’юрі стався викидень перед першим боєм з українцем

Егіс Клімас, менеджер чемпіона WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) відреагував на новину про те, що у дружини колишнього чемпіона світу Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) стався викидень перед першим боєм з українцем.

"Дуже шкода чути про цю трагедію, я тільки зараз дізнався про неї. Це жахливі почуття, у мене була така ж ситуація з одним з моїх бійців всього за два дні до його бою. Це дійсно велика сімейна трагедія.

Співчуваю, Тайсоне. Сподіваюся, Бог дасть тобі ще кілька боїв у найближчому майбутньому", – написав Клімас у соцмережі X.

Зазначимо, що Тайсон і Періс Ф'юрі перебувають у шлюбі вже 15 років і є гордими батьками сімох дітей, чотирьох хлопчиків і трьох дівчаток.