Менеджер Усика відреагував на те, що у дружини Ф’юрі стався викидень перед першим боєм з українцем
Егіс Клімас, менеджер чемпіона WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) відреагував на новину про те, що у дружини колишнього чемпіона світу Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) стався викидень перед першим боєм з українцем.
"Дуже шкода чути про цю трагедію, я тільки зараз дізнався про неї. Це жахливі почуття, у мене була така ж ситуація з одним з моїх бійців всього за два дні до його бою. Це дійсно велика сімейна трагедія.
Співчуваю, Тайсоне. Сподіваюся, Бог дасть тобі ще кілька боїв у найближчому майбутньому", – написав Клімас у соцмережі X.
Зазначимо, що Тайсон і Періс Ф'юрі перебувають у шлюбі вже 15 років і є гордими батьками сімох дітей, чотирьох хлопчиків і трьох дівчаток.
Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.