Ф'юрі заявив, що у його дружини стався викидень в ніч перед боєм з Усиком

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) розповів, що перед першим боєм з чемпіоном світу за версіями WBC, WBA, WBO і IBO Олександром Усиком (22-0, 14 KO) у його дружини Періс стався викидень.

Слова Тайсона наводить портал Talksport.

"Вона втратила дитину в п'ятницю перед боєм, що було дуже сумно. Я не виправдовуюся, але вона була на шостому місяці вагітності. Це не схоже на невеликий викидень на початку.

Ви повинні фізично народити мертву дитину, самі, в той час як ваш чоловік знаходиться в іншій країні. Я не міг бути поруч з нею в той момент, і це дуже важко для мене. Я був з цією жінкою довше, ніж був без неї, тому мені важко, що я не зміг бути там з нею. Коли вона сказала, що не зможе приїхати, я зрозумів, що є проблема.

Зазвичай вона присутня на боях, але у неї був високий кров'яний тиск і вона не змогла прийти. Я запитав її, в чому справа, щоб вона розповіла мені, але вона не стала.

Туркі запропонував нам приватний літак і сказав, що візьме з собою лікаря. Але коли я дізнався, що вона не може летіти, я зрозумів, що є велика проблема. Це не виправдання – ні в якому разі. Я людина честі. Я роблю те, що повинен робити, коли я на рингу. Я не думаю про такі речі, коли я в бою. Ніщо за межами рингу не має значення, немає ніяких емоцій. Ти думаєш про все це потім".

Зазначимо, що Тайсон і Періс Ф'юрі перебувають у шлюбі вже 15 років і є гордими батьками сімох дітей, чотирьох хлопчиків і трьох дівчаток.