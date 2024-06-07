Менеджер Усика назвав унікальне досягнення, яке може підкорити боксер у крузервейті

Менеджер абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) Егіс Клімас вважає, що перехід українського боксера у першу важку вагу є правильним рішенням.

Клімас опублікував пост у соцмережі X у відповідь на статтю BoxingScene під назвою "План Усика опуститися в крузервейт може виявитися нерозумним".

"Нерозумним? Ти мене смішиш (звернення до автора матеріалу Метта Крісті). Хто ти такий, щоб робити такі заяви? Той самий хлопець, який сказав, що він ніколи нічого не доб'ється в надважкій вазі. Знайди справжню роботу, приятелю. Як щодо абсолютного чемпіонства в крузервейті, суперважкій вазі та знову крузервейті? Хто робив це?" — написав Клімас.

Unwise????? You make me laugh 😆 who are you to make this statement??? Same dude who said he will never achieve anything in Heavyweight. Get real job buddy! How about Cruiser weight, Heavyweight, Cruiser weight UNDISPUTED??? Who did it? https://t.co/ZOPoej7Pm5 — Egis Klimas (@KlimasBoxing) June 7, 2024

Нагадаємо, Усик раніше заявив, що розглядає варіант з поверненням у першу важку вагу після реваншу з Ф'юрі.

Зазначимо, що другий поєдинок українця із "Циганським королем" запланований на 21 грудня.