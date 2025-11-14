Ми шоковані: менеджер Паркера – про провалену допінг-пробу боксера

Менеджер ексчемпіона світу в надважкій вазі Джозефа Паркера Спенсер Браун відреагував на провалену допінг-пробу боксера.

Його слова передає Sky Sports.

"Ми повністю шоковані результатами. Ми просто чекаємо на розмову з Джо, Девідом Гіггінсом і промоутером Френком Ворреном. Зараз дуже рано щось стверджувати, але ми з'ясуємо всі обставини", – сказав Браун.

Зазначимо, що відповідно до інформації ЗМІ, у пробі новозеландця знайшли сліди кокаїну. Сліди метаболіту кокаїну зазвичай залишаються в сечі протягом приблизно чотирьох днів. Це означає, що Паркер, ймовірно, контактував з речовиною під час останнього тижня підготовки до бою.

Хоча кокаїн не вважається допінговою речовиною, що покращує спортивні результати, випадок буде розглянутий UK Anti‑Doping (UKAD) та British Boxing Board of Control (BBBoC). Паркер може бути дискваліфікований на строк до двох років.

Команда Паркера наразі має можливість вимагати аналізу B-зразка, але зазвичай результати A і B зразків збігаються.

Нагадаємо, поєдинок між Вордлі та Паркером відбувся 25 жовтня у Лондоні. Британський боксер, який вважався аутсайдером у цьому поєдинку зумів достроково перемогти новозеландця.