Це мене дратує: Усик – про постійні скарги від команди Дюбуа

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) зізнався, що його дратують заяви від команди Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) про те, що той удар нижче поясу був за правилами.

Про це Усик сказав для The Ringmagazine.

"Це мене не дратує, бо я вважаю, що це дурниці. Це нісенітниця. Для мене це не має значення, бо я знаю – це був брудний удар. Але для мене це вже в минулому. Я живу сьогодні, і для мене важливе те, що є зараз", – заявив Олександр.

Нагадаємо, 19 липня пройде другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

Перший бій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше свій прогноз на поєдинок дав Дерек Чісора.