Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Брієдіс: Наступний крок Усика – бій із динозавром у космосі

Сергій Шаховець — 2 березня 2026, 15:50
Брієдіс: Наступний крок Усика – бій із динозавром у космосі
Олександр Усик і Маїріс Брієдіс
K2 Promotion

Колишній чемпіон світу Маїріс Брієдіс (28−3, 20 KO) висловився про бій чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24−0, 15 КО) та кікбоксера Ріко Верховена.

Своїми думками латвійський боксер поділився на власному Yotube-каналі.

На думку Брієдіса, організатори зуміли здивувати вибором локації для поєдинку. Тож наступний бій Усика має відбутися в космосі.

"Ось це так поворот. Ріко Верховен боксуватиме з Олександром Усиком. По-перше, два чемпіони, кожен у своїй справі: один у кікбоксингу, інший у боксі. І ще в такому місці – це в Єгипті, біля пірамід. В принципі, наступний крок – це, я не знаю, Усик із динозавром в космосі десь там на супутнику.

Насправді дуже круто у такому плані, що настільки нестандартно все вигадано. Я думаю, ажіотаж буде всесвітній, тому що я б поставив цей бій за інтересом у топ-3", – сказав Брієдіс.

Нагадаємо, що бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC. Організація схвалила добровільний захист титулу українцем.

Зазначимо, що Усик та Брієдіс зустрічалися на боксерському рингу в межах 1-ї боксерської суперсерії в першій важкій вазі. Тоді перемогу рішенням більшості суддів здобув український чемпіон.

Читайте також :
Відео Фото Кличко зі світу кікбоксингу: хто такий Верховен, який боксуватиме з Усиком
Майріс Брієдіс Олександр Усик Ріко Верховен

Майріс Брієдіс

Втомився бити: ексчемпіон світу – про причини поразки Гвоздика
Брієдіс захопився Усиком: Він зробив те, чого не робив ніхто
Необхідно піти по-королівськи: колишній чемпіон світу – про майбутнє Усика
Це буде найвеличніший бій: екссуперник Усика назвав найкращого опонента для українця
Екссуперник Усика назвав боксера, який міг би перемогти українця

Останні новини