Брієдіс: Наступний крок Усика – бій із динозавром у космосі

Колишній чемпіон світу Маїріс Брієдіс (28−3, 20 KO) висловився про бій чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24−0, 15 КО) та кікбоксера Ріко Верховена.

Своїми думками латвійський боксер поділився на власному Yotube-каналі.

На думку Брієдіса, організатори зуміли здивувати вибором локації для поєдинку. Тож наступний бій Усика має відбутися в космосі.

"Ось це так поворот. Ріко Верховен боксуватиме з Олександром Усиком. По-перше, два чемпіони, кожен у своїй справі: один у кікбоксингу, інший у боксі. І ще в такому місці – це в Єгипті, біля пірамід. В принципі, наступний крок – це, я не знаю, Усик із динозавром в космосі десь там на супутнику.

Насправді дуже круто у такому плані, що настільки нестандартно все вигадано. Я думаю, ажіотаж буде всесвітній, тому що я б поставив цей бій за інтересом у топ-3", – сказав Брієдіс.