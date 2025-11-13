Брієдіс захопився Усиком: Він зробив те, чого не робив ніхто

Колишній чемпіон світу Майріс Брієдіс висловив своє захоплення абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком. Латвієць назвав українця справді великим бійцем, який досяг у боксі усього можливого.

Про це він сказав в інтервʼю латвійському ЗМІ.

"Я вважаю, що великий боєць – це саме Олександр Усик. Люди не до кінця розуміють, наскільки він видатний. Подивіться: Тайсон падав у нокаути, мав поразки. Те саме стосувалося Мухаммеда Алі. А Усик пройшов усю кар'єру без жодної поразки. Тому він і кращий. У любителях він виграв усе, у професіоналах – також. Спочатку став абсолютним чемпіоном у крузервейті, а потім здобув усі пояси у надважкій вазі. Він досягнув усього, чого тільки можна – такого більше ніхто не робив", – сказав Брієдіс.

Нагадаємо, у 2018 році Усик та Брієдіс зустрічалися у півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії. Тоді українець переміг латвійця за очками та згодом став абсолютним чемпіоном світу у крузервейті.

Раніше Усик заявив, що хоче заробити 17 мільярдів.