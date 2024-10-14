Брієдіс підібрав ідеального суперника для Бетербієва

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Майріс Брієдіс (28-3, 20 КО) вважає, що ідеальним суперником для Артура Бетербієва (21-0, 20 КО) буде австралійський важковаговик Джей Опетая (26-0, 20 КО).

Про це колишній латвієць написав у себе в Іnstagram.

"Уявіть собі бій, який міг би стати справжньою війною: Артур Бетербієв піднімається в крузервейт і стикається з Джеєм Опетайєю. Я, як людина, яка стояла проти Джея в рингу, можу сказати – це був би жорстокий поєдинок. Бетербієв – це не просто удар , це постійний тиск, а Опетайя – боєць, який, навіть зі зламаною щелепою, йде до кінця", – написав Брієдіс.

Останнім суперником Бетербієва був Дмитро Бівол. Відзначимо, що непереможені боксери 12 жовтня зійшлися у поєдинку за абсолютний титул чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг).

Бій відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяд та завершився роздільним рішенням суддів на користь Бетербієва: 115:113, 116:112, 114:114. Переможець уперше в кар'єрі пройшов усю дистанцію поєдинку, яка складалася з 12 раундів.