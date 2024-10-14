Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Брієдіс підібрав ідеального суперника для Бетербієва

Руслан Травкін — 14 жовтня, 23:26
Брієдіс підібрав ідеального суперника для Бетербієва
Майріс Брієдіс
Instagram

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Майріс Брієдіс (28-3, 20 КО) вважає, що ідеальним суперником для Артура Бетербієва (21-0, 20 КО) буде австралійський важковаговик Джей Опетая (26-0, 20 КО).

Про це колишній латвієць написав у себе в Іnstagram.

"Уявіть собі бій, який міг би стати справжньою війною: Артур Бетербієв піднімається в крузервейт і стикається з Джеєм Опетайєю. Я, як людина, яка стояла проти Джея в рингу, можу сказати – це був би жорстокий поєдинок.

Бетербієв – це не просто удар , це постійний тиск, а Опетайя – боєць, який, навіть зі зламаною щелепою, йде до кінця", – написав Брієдіс.

Останнім суперником Бетербієва був Дмитро Бівол. Відзначимо, що непереможені боксери 12 жовтня зійшлися у поєдинку за абсолютний титул чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг).

Бій відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяд та завершився роздільним рішенням суддів на користь Бетербієва: 115:113, 116:112, 114:114. Переможець уперше в кар'єрі пройшов усю дистанцію поєдинку, яка складалася з 12 раундів.

Бокс Майріс Брієдіс Артур Бетербієв Джей Опетая Дмитро Бівол

Майріс Брієдіс

Колишній суперник Усика пояснив, чому українець знову переможе Ф'юрі
Латвійський ексчемпіон світу оголосив про завершення кар'єри
Визначився наступний суперник Брієдіса
6 років тому Усик провів найважчий бій у кар'єрі - переміг Брієдіса в півфіналі WBSS
Брієдіс повідомив про скасування свого наступного бою

Останні новини