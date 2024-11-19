У кожному раунді було одне і те ж: відомий ринг-анонсер – про бій Пол – Тайсон

Легендарний ринг-анонсер Майкл Баффер заявив, що найголовніше, що під час бою Джейка Пола (11-1, 7 КО) та Майка Тайсона (50-7, 44 КО) ніхто серйозно не постраждав.

Його слова цитує FigthNews.

"Я радий, що ніхто не постраждав. Я завжди радий, коли в будь-якому бою ніхто не отримує шкоди, але особливо, коли б'ється Майк. Ми знаємо один одного 40 років, я люблю цього хлопця. Я просто сподіваюся, що це нічого не забрало у боксу. Ми хочемо, щоб фанати боксу насолоджувалися боями, а не просто виставковими поєдинками. Я дивився бій у повторі і перемотував його, тому що в кожному раунді було одне й те саме", – сказав Баффер.

Зазначимо, що бій завершився одноголосним рішення суддів на користь блогера Джейка Пола (80:72, 79:73, 79:73). За підсумками поєдинку 27-річний ютубер викинув значно більше ударів (278 проти 97) та був значно влучніше (78 нанесених проти 18 у Тайсона).

Після двобою "Залізний Майк" заявив, що має запас здоров'я, щоб провести ще один поєдинок.