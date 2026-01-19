Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Гарсія назвав фаворита бою між Лопесом та Шакуром

Олександр Булава — 19 січня 2026, 17:45
Гарсія назвав фаворита бою між Лопесом та Шакуром
Теофімо Лопес
Getty Images

Колишній чемпіон світу Майкі Гарсія вважає Теофімо Лопеса фаворитом у поєдинку проти Шакура Стівенсона.

Про це він сказав у коментарі Fight Hub TV.

"Чудовий поєдинок. Важкий бій. Я хочу побачити, який саме Теофімо з'явиться, тому що іноді Теофімо – це великий боєць, який переміг Ломаченка та Тейлора. Це сильний Теофімо.

Але ми також бачили його в невдалі вечори, чи не так? І це, власне, єдиний сумнів, єдине питання, яке я маю: хто саме з'явиться у ринзі?

Я гадаю, що Теофімо може перемогти. Оскільки він технічно сильніший боєць, більшого розміру, він довше перебуває в цій ваговій категорії і, можливо, більше в неї вписався. Я думаю, він мав би використовувати цей розмір як перевагу.

Але важко сказати, тому що Шакур Стівенсон – бісового гарний у тому, що він робить", – сказав Гарсія.

Бій відбудеться 31 січня в "Медісон-сквер-гарден" в Нью-Йорку. Поєдинок пройде у ваговій категорії до 140 фунтів (69 кг). На кону бою буде пояс Лопеса – чемпіона світу за версією WBO.

Теофімо востаннє виходив на ринг у травні, коли здолав Арнольда Барбосу та втретє захистив титул WBO. Шакур у липні переміг Вільяма Сепеду одноголосним рішенням суддів.

Раніше Туркі Аль аш-Шейх анонсував великий бій для переможця цього протистояння.

Шакур Стівенсон Теофімо Лопес

Шакур Стівенсон

Кроуфорд обрав фаворита поєдинку між Лопесом та Шакуром
Шакур: Перемога над Лопесом зробить мене одним із найкращих бійців мого покоління
Стівенсон – про Теофімо: У нього точно є якісь психологічні проблеми
Туркі анонсував великий бій для переможця поєдинку Теофімо – Шакур
Ми ризикуємо усім: Лопес – про відсутність пункту про реванш з Шакуром

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік