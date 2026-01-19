Гарсія назвав фаворита бою між Лопесом та Шакуром

Колишній чемпіон світу Майкі Гарсія вважає Теофімо Лопеса фаворитом у поєдинку проти Шакура Стівенсона.

Про це він сказав у коментарі Fight Hub TV.

"Чудовий поєдинок. Важкий бій. Я хочу побачити, який саме Теофімо з'явиться, тому що іноді Теофімо – це великий боєць, який переміг Ломаченка та Тейлора. Це сильний Теофімо.

Але ми також бачили його в невдалі вечори, чи не так? І це, власне, єдиний сумнів, єдине питання, яке я маю: хто саме з'явиться у ринзі?

Я гадаю, що Теофімо може перемогти. Оскільки він технічно сильніший боєць, більшого розміру, він довше перебуває в цій ваговій категорії і, можливо, більше в неї вписався. Я думаю, він мав би використовувати цей розмір як перевагу.

Але важко сказати, тому що Шакур Стівенсон – бісового гарний у тому, що він робить", – сказав Гарсія.