Гарсія назвав фаворита бою між Лопесом та Шакуром
Колишній чемпіон світу Майкі Гарсія вважає Теофімо Лопеса фаворитом у поєдинку проти Шакура Стівенсона.
Про це він сказав у коментарі Fight Hub TV.
"Чудовий поєдинок. Важкий бій. Я хочу побачити, який саме Теофімо з'явиться, тому що іноді Теофімо – це великий боєць, який переміг Ломаченка та Тейлора. Це сильний Теофімо.
Але ми також бачили його в невдалі вечори, чи не так? І це, власне, єдиний сумнів, єдине питання, яке я маю: хто саме з'явиться у ринзі?
Я гадаю, що Теофімо може перемогти. Оскільки він технічно сильніший боєць, більшого розміру, він довше перебуває в цій ваговій категорії і, можливо, більше в неї вписався. Я думаю, він мав би використовувати цей розмір як перевагу.
Але важко сказати, тому що Шакур Стівенсон – бісового гарний у тому, що він робить", – сказав Гарсія.
Бій відбудеться 31 січня в "Медісон-сквер-гарден" в Нью-Йорку. Поєдинок пройде у ваговій категорії до 140 фунтів (69 кг). На кону бою буде пояс Лопеса – чемпіона світу за версією WBO.
Теофімо востаннє виходив на ринг у травні, коли здолав Арнольда Барбосу та втретє захистив титул WBO. Шакур у липні переміг Вільяма Сепеду одноголосним рішенням суддів.
Раніше Туркі Аль аш-Шейх анонсував великий бій для переможця цього протистояння.