Син Майка Тайсона підписав контракт із Misfits Boxing і викликав на бій чемпіона

29-річний Амір Тайсон, син легендарного боксера Майка Тайсона, приєднався до Misfits Boxing.

Про підписання Аміра оголосили під час вечора боксу Misfits у Маямі.

Промоція опублікувала відео, на якому син колишнього абсолютного чемпіона світу викликає на бій чемпіона промоції у важкій вазі Чейза ДеМура. Чемпіон підійшов до рингу, і їхню очну зустріч довелося перервати охороні.

Амір досі був пов'язаний із боксом переважно поза рингом: працював спортивним коментатором, зокрема під час боксерського вечора за участю батька у 2024 році. Також він заснував бренд одягу.

Ідея вийти на ринг у Аміра з'явилася раніше. У 2021 році Майк Тайсон розповідав, що син хотів побитися з Логаном Полом, але сам колишній чемпіон відмовляв його від боксерської кар'єри. Тепер Амір уклав угоду з Misfits і публічно заявив про бажання зустрітися з ДеМуром.

За повідомленнями про плани промоції, Тайсон спершу має провести кілька поєдинків, а зустріч із ДеМуром розглядають на майбутнє. Першого суперника й дату дебюту офіційно не оголосили.

Як відомо, Батько Аміра, 60-річний Майк, востаннє виходив на ринг 15 листопада 2024 року, де програв Джейку Полу одноголосним рішенням суддів.