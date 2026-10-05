Ф'юрі хоче вийти на битву із Джошуа в супроводі президента США

Британський боксер Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) висловив бажання вийти на поєдинок з Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) у супроводі президента США Дональда Трампа.

Його слова передає Sky Sports.

"Циганський король" заявив, що звернеться до політика з відповідною пропозицею.

"Я обов'язково зроблю таку пропозицію своєму старому приятелю, старому товаришеві, і подивимося, чи він буде вільний. Напевно, це малоймовірно, з огляду на ситуацію, в якій він зараз перебуває, адже він є президентом Сполучених Штатів Америки", – сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що битва Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня в Кардіффі. Переможець цього протистояння отримає спеціальний пояс Battle of Britain.

Спочатку цей поєдинок збирались провести у США. Проте команда Ей Джея наполягла на його організації у Великій Британії.

Напередодні прогноз на бій зіркових надважковаговиків зробив Дерек Чісора. Ветеран вважає, що Ентоні переможе.