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Ф'юрі хоче вийти на битву із Джошуа в супроводі президента США

Денис Іваненко — 5 жовтня 2026, 10:52
Ф'юрі хоче вийти на битву із Джошуа в супроводі президента США
Тайсон Ф'юрі
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Британський боксер Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) висловив бажання вийти на поєдинок з Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) у супроводі президента США Дональда Трампа.

Його слова передає Sky Sports.

"Циганський король" заявив, що звернеться до політика з відповідною пропозицею.

"Я обов'язково зроблю таку пропозицію своєму старому приятелю, старому товаришеві, і подивимося, чи він буде вільний.

Напевно, це малоймовірно, з огляду на ситуацію, в якій він зараз перебуває, адже він є президентом Сполучених Штатів Америки", – сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що битва Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня в Кардіффі. Переможець цього протистояння отримає спеціальний пояс Battle of Britain.

Спочатку цей поєдинок збирались провести у США. Проте команда Ей Джея наполягла на його організації у Великій Британії.

Напередодні прогноз на бій зіркових надважковаговиків зробив Дерек Чісора. Ветеран вважає, що Ентоні переможе.

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