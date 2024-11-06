Трамп: Тайсон був дуже лояльним до мене та одразу мене підтримав

Ймовірний переможець президентських виборів США Дональд Трамп вважає Майка Тайсона (50-6, 44 KO) чудовим хлопцем. Він розповів, що легендарний боксер лояльний до нього та підтримував Трампа.

Слова Дональда передає Bloody Elbow.

"Я знаю і Тайсона, і Пола. Джейк приголомшливий. І я знаю його, я знаю двох братів. І Майк чудовий. Я бачив бій Майка зі Спінксом. Думаю, що я бачив більше боїв Тайсона, ніж будь-хто інший, і він був жорстоким.

Потім в нього був важкий бій з Бастером Дугласом чи як його там. Було неймовірно, наскільки він був хороший в цьому бою. Це було в Японії. Поєдинок почався о сьомій ранку. Майк – чудовий хлопець, насправді. Він зовсім інший тип людини. Він дивовижний хлопець. Він був дуже лояльним до мене та одразу мене підтримав", – сказав Трамп.

Зазначимо, що 15 листопада Тайсон проведе бій проти блогера Джейка Пола. У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій стався у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.