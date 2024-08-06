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Тайсон: Ф'юрі треба серйозні поставитись до реваншу з Усиком

Станіслав Лисак — 6 серпня, 09:45
Тайсон: Ф'юрі треба серйозні поставитись до реваншу з Усиком

Колишній чемпіон світу Майк Тайсон заявив, що Тайсону Ф'юрі (34−1−1, 24 КО) необхідно серйозно поставитися до реваншу проти українського чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика. (22-0, 14 КО).

Про це "Залізний Майк" розповів You-Tube-каналу Boxing King Media.

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"Ф'юрі потрібно серйозніше поставитися до реваншу, і тоді він зможе перемогти Усика", — сказав Тайсон.

Нагадаємо, що українець переміг Ф'юрі в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. Згодом Олександр оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа.

Бій-реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року.

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