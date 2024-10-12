Тайсон назвав трьох найкращих боксерів світу
Легенда боксу та ексчемпіон світу у надважкій вазі Майк Тайсон (50-6, 44 КО) назвав трьох найкращих боксерів світу сучасності без прив'язки до вагової категорії.
Його слова цитує Essentially Sports.
"Найкращий боксер незалежно від вагової категорії? Хм..., хай буде Бенавідес, Джервонта Девіс. Ще один? Теренс Кроуфорд. Але безліч чудових бійців", – сказав Тайсон.
Нагадаємо, що 58-річний Тайсон наступний бій проведе проти ютубера Джейка Пола. Поєдинок заплановано на 15 листопада. Спершу захід мав відбутися 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".
У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій відбувся у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).
Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.