Тайсон назвав трьох найкращих боксерів світу

Легенда боксу та ексчемпіон світу у надважкій вазі Майк Тайсон (50-6, 44 КО) назвав трьох найкращих боксерів світу сучасності без прив'язки до вагової категорії.

Його слова цитує Essentially Sports.

" Найкращий боксер незалежно від вагової категорії? Хм..., хай буде Бенавідес, Джервонта Девіс. Ще один? Теренс Кроуфорд. Але безліч чудових бійців", – сказав Тайсон.

Нагадаємо, що 58-річний Тайсон наступний бій проведе проти ютубера Джейка Пола. Поєдинок заплановано на 15 листопада. Спершу захід мав відбутися 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій відбувся у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.