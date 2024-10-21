Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Тайсон показав, у якій формі перебуває за місяць до бою з Полом

Олексій Мурзак — 21 жовтня, 13:50
Тайсон показав, у якій формі перебуває за місяць до бою з Полом
Бій Тайсона з Полом відбудеться 15 листопада
instagram.com/mostvaluablepromotions

Ексчемпіон світу Майк Тайсон (50-6, 44 KO) продовжує підготовку до поєдинку з блогером Джейком Полом.

На своїй сторінці в Instagram 58-річний "Залізний Майк" показав, у якій формі перебуває за місяць до бою.

"Поки Джейк теревенить, я буду продовжувати готуватися. Я хочу завдати йому болю", – підписав відео Тайсон.

Зазначимо, що бій Пола з Тайсоном відбудеться 15 листопада. Спочатку поєдинок мав відбутися 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров'я "Залізного Майка".

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій стався у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Джейк Пол Майк Тайсон

Майк Тайсон

Холіфілд порівняв силу ударів Тайсона та Формана
Легендарний нокаутер Форман назвав трьох найкращих панчерів у історії боксу
Майбутній суперник Тайсона назвав найкращих бійців хевівейту всіх часів
Відомий тренер назвав бійця з найсильнішим ударом
Арум зробив однозначний прогноз на бій Тайсон – Пол

Останні новини