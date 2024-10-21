Тайсон показав, у якій формі перебуває за місяць до бою з Полом

Ексчемпіон світу Майк Тайсон (50-6, 44 KO) продовжує підготовку до поєдинку з блогером Джейком Полом.

На своїй сторінці в Instagram 58-річний "Залізний Майк" показав, у якій формі перебуває за місяць до бою.

"Поки Джейк теревенить, я буду продовжувати готуватися. Я хочу завдати йому болю", – підписав відео Тайсон.

Зазначимо, що бій Пола з Тайсоном відбудеться 15 листопада. Спочатку поєдинок мав відбутися 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров'я "Залізного Майка".

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій стався у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.