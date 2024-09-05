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Не Чухаджян: Matchroom шукає суперника для Енніса

Олександр Булава — 5 вересня, 22:01
Не Чухаджян: Matchroom шукає суперника для Енніса

Команда володаря титулу IBF у напівсередній вазі Джарона Енніса (32-0, 29 КО) шукає американцю нового суперника.

Про це повідомляє журналіст ESPN Джуліас Джуліаніс.

Попри те, що компанія P2M-Box Promotion, яка представляє українця Карена Чухаджяна (24-2, 13 КО), виграла промоутерські торги щодо організації бою з Еннісом, Matchroom Boxing шукає іншого суперника для американця.

Скоріш за все Джарон не буде проводити обов’язковий захист титулу проти українця.

За інформацією джерела, представники Джарона зв'язалися з кількома боксерами першої середньої ваги, щоб уточнити їхню ціну та можливість стати наступним суперником Енніса.

Нагадаємо, Чухаджян та Енніс провели бій на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.

Минулого місяця тренер Чухаджяна, В’ячеслав Сенченко, заявив, що він знає, як перемогти Енніса.

Джарон Енніс

Джарон Енніс

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