Не Чухаджян: Matchroom шукає суперника для Енніса

Команда володаря титулу IBF у напівсередній вазі Джарона Енніса (32-0, 29 КО) шукає американцю нового суперника.

Про це повідомляє журналіст ESPN Джуліас Джуліаніс.

Попри те, що компанія P2M-Box Promotion, яка представляє українця Карена Чухаджяна (24-2, 13 КО), виграла промоутерські торги щодо організації бою з Еннісом, Matchroom Boxing шукає іншого суперника для американця.

Скоріш за все Джарон не буде проводити обов’язковий захист титулу проти українця.

За інформацією джерела, представники Джарона зв'язалися з кількома боксерами першої середньої ваги, щоб уточнити їхню ціну та можливість стати наступним суперником Енніса.

Нагадаємо, Чухаджян та Енніс провели бій на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.

Минулого місяця тренер Чухаджяна, В’ячеслав Сенченко, заявив, що він знає, як перемогти Енніса.