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Тренер Чухаджяна: Ми знаємо, як перемогти Енніса

Игорь Чернявский — 14 липня, 15:40
Тренер Чухаджяна: Ми знаємо, як перемогти Енніса

В’ячеслав Сенченко, тренер Карена Чухаджяна (21-2, 11 КО), знайшов ключ до перемоги над непереможним американцем Джароном Еннісом (32-0, 29 КО).

Про це він розповів у інтерв’ю Tribuna.com.

"Перемогти, звичайно, можна. І ми знаємо як. Але одна справа знати, як перемогти, а інша – втілити це в реальність, у бою. Головне, що в нас є план, ми зробили роботу над помилками. Ми знаємо, як досягти успіху в цьому бою.

А вийде чи ні, це вже покаже бій. Головне, що в нас є розуміння, як це зробити. Тому будемо готуватися, будемо робити все для того, щоб в реванші показати інший бокс і здобути перемогу", – сказав Сенченко.

Чухаджян та Енніс провели бій на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався всі 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.

Минулої ночі Енніс очікувано переміг вірмена Давіда Аванесяна. Бій було завершено після жорсткого нокдауну у 5 раунді.

Бокс В’ячеслав Сенченко Карен Чухаджян Джарон Енніс

В’ячеслав Сенченко

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