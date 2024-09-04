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Команда Чухаджяна виграла промоутерські торги на бій з Еннісом

Олександр Булава — 4 вересня, 17:31
Команда Чухаджяна виграла промоутерські торги на бій з Еннісом

Команда українського боксера напівсередньої ваги Карена Чухаджяна (24-2, 13 КО) виграла промоутерські торги щодо організації бою з володарем титулу IBF Джароном Еннісом (32-0, 29 КО).

Про це повідомляє The Ring.

Інтереси Карена представляла P2M-Box Promotion, яка зробила переможну ставку у розмірі 2 000 053 доларів. Водночас компанія Енніса Matchroom Boxing зробила ставку на 1 566 666 доларів.

Дата поєдинку наразі невідома, як і рішення американця вийти на ринг проти українця.

Нагадаємо, Чухаджян та Енніс провели бій на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.

Минулого місяця тренер Чухаджяна, В’ячеслав Сенченко, заявив, що він знає, як перемогти Енніса.

Бокс Карен Чухаджян Джарон Енніс

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