Команда Чухаджяна виграла промоутерські торги на бій з Еннісом

Команда українського боксера напівсередньої ваги Карена Чухаджяна (24-2, 13 КО) виграла промоутерські торги щодо організації бою з володарем титулу IBF Джароном Еннісом (32-0, 29 КО).

Про це повідомляє The Ring.

Інтереси Карена представляла P2M-Box Promotion, яка зробила переможну ставку у розмірі 2 000 053 доларів. Водночас компанія Енніса Matchroom Boxing зробила ставку на 1 566 666 доларів.

Дата поєдинку наразі невідома, як і рішення американця вийти на ринг проти українця.

Нагадаємо, Чухаджян та Енніс провели бій на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.

Минулого місяця тренер Чухаджяна, В’ячеслав Сенченко, заявив, що він знає, як перемогти Енніса.