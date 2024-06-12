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Чемпіон Бокс

Мартін назвав свою перевагу над Джервонтою

Олександр Булава — 12 червня, 20:18
Мартін назвав свою перевагу над Джервонтою

Американський боксер легкої ваги Френк Мартін (18-0, 12 KO) впевнений у своїй перемозі над чемпіоном WBA Джервонтою Девісом (29-0, 27 KO)

Цитує бійця Boxing Scene.

"Я почуваюся добре. Я зосереджений. Знаєте, мета полягає в тому, щоб вийти та побити його. Я готовий зайняти місце, і я тут не просто так.

У мене є швидкість, сила та IQ. Я відчуваю, що у мене є все. Ви самі все побачите. Коли прийде час, світ побачить.

У суботу у нас буде бій, і я збираюся надерти йому дупу", — сказав Мартін.

Бій відбудеться 15 червня.

Френк Мартін востаннє виходив у ринг у липні 2023 року, перемігши Артема Арутюняна.

Для Джервонти це буде перший бій із квітня 2023-го, коли він нокаутував Раяна Гарсію (23-1-0, 19 KO). На початку січня Девіс став повноцінним чемпіоном WBA у легкій ваговій категорії.

Бокс Мартін Джервонта Девіс

Джервонта Девіс

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