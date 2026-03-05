Він стає частиною проблеми: ексчемпіон світу розкритикував Усика за вибір суперника

Колишній американський боксер Пол Маліньяджі поділився думками щодо бою Олександра Усика проти Ріко Верховена.

Його слова передає BoxingScene.

Він обурений тим, що це буде титульний поєдинок. Експерт переконаний, що нідерландський кікбоксер не заслуговував на такий шанс.

Він звинуватив в організації такого поєдинку WBC і заявив, що також у нього є й питання до українського боксера.

"Перше питання, яке я поставив, коли мені сказали, що Олександр Усик битиметься з Ріко Верховеном, було про те, чи стоятимуть на кону його титули, бо вони ж точно не можуть стояти? Але вони битимуться за титул WBC у надважкій вазі. Що, навіть з огляду на всі винятки, які робить WBC, просто дико. Немає жодної причини санкціонувати це як титульний поєдинок. Це божевілля та образа для боксу. Усик, як чемпіон, також несе відповідальність. До того як погодитися на бій з Верховеном, він послідовно бився з найсильнішими суперниками, що призвело до припущень, ніби він заслуговує на відпочинок від цього. Але як чемпіон він повинен постійно битися з найкращими, натомість він дає шанс на титул супернику, який на це не заслуговує", – сказав Маліньяджі.

Американець заявив, що є низка бійців, які заслужили розділити ринг з Усиком. Він виділив Кабаєла, а також додав, що свій шанс мав би отримати переможець битви Вордлі – Дюбуа.

"Це не виставковий бій – Верховен лізе без черги. Усик завжди був настільки "чистим" і завжди робив так багато позитивного для боксу – він був взірцем. Погоджуючись на це, як чемпіон, він стає частиною проблеми", – вважає експерт.

Маліньяджі переконаний, що в майбутньому протистоянні не буде інтриги. Він прогнозує Усику впевнену перемогу.

"Я не очікую, що він поставиться до Верховена легковажно. Навіть якщо його мотивація у 2026 році вже не та, його дисципліна залишиться незмінною. Боєць із таким менталітетом зробить усе можливе, щоб бути в найкращій формі щоразу. До речі, не буде сюрпризом, якщо він піде зі спорту після цього – це матиме вигляд "лебединої пісні". Дистанція для ударів ногами у кікбоксера дуже відрізняється від дистанції для рук у боксера. Їхня робота ніг також має бути іншою. Деякі навички можна перенести, але це не станеться за одну ніч – точно не проти такого суперника, як Усик. Я не бачу в Верховені абсолютно нічого, що свідчило б про наявність у нього шансів", – підсумував Маліньяджі.

Нагадаємо, що поєдинок між зірковими спортсменами відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. Це буде 25-й бій для українця, наразі він має ідеальний рекорд з 24 перемог, з яких 15 – нокаутом.

Раніше свій прогноз на майбутню битву зробив Матвій Ражба. Він зізнався, чи вірить в апсет.