Український боксер спрогнозував переможця бою Усик – Верховен

Український боксер Матвій Ражба (2-0, 1 КО) висловився про майбутнє протистояння Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Ріко Верховена (1-0, 1 КО).

Його цитує LuckyPunch.

Ражба зізнався, що нічого до цього не чув про наступного суперника Усика, але після оголошення поєдинку дізнався, що Верховен є дуже потужним кікбоксером.

"Я сприйняв цю інформацію адекватно, думаю, це класно, що Олександр Усик може проводити такі поєдинки, заробляти гроші, скажімо так, монетизувати своє ім'я максимально. Це дуже добре як для нього, так і для нашої країни, бо він багато допомагає. Я згоден з тим, що якщо Верховена немає в рейтингу, то це не дуже добре, що організація (WBC) йому дає таку змогу, виходить, що він якийсь особливий, але він особливий в іншому виді спорту", – сказав Ражба.

Українець додав, що наразі не бачить жодного можливого бійця, який міг би прийти у бокс з іншого виду спорту, та здолати Усика.

"Звісно, Олександр Усик переможе у цьому бою. Наразі я не бачу жодної людини з будь-якого виду спорту, яка б змогла прийти в бокс і перемогти Усика. Ще декілька років точно", – підсумував український боксер.

Протистояння Усик – Верховен заплановане на 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет). Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала їх двобій.

Раніше WBС у грудні надала українському супертяжу право на добровільний захист.

Відзначимо, що Верховен дебютував на боксерському профі-рингу у 2014-му, коли нокаутував у другому раунді угорця Яноша Фінферу. Натомість Усик у своєму крайньому бою достроково переміг британця Даніеля Дюбуа.