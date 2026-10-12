Кличко назвав двох легенд НБА, чиєю грою надихається

Центровий Університету Східної Кароліни Максим Кличко назвав зіркових бігменів НБА, на гру яких він орієнтується.

Про це баскетболіст розповів в інтерв'ю pr927fm.

"Один із моїх улюблених гравців – це Пау Газоль і подобається Дірк Новіцкі. І я намагаюся будувати свою гру трохи схожою на їхню. Тож, я гадаю, це одні з моїх улюблених центрових, на яких я намагаюся рівнятися", – сказав українець.

Також Кличко-молодший розповів про цілі на сезон-2026/27 у новій команді:

"Перш за все – наші спільні цілі як команди. Ми хочемо виступити якомога краще. У нас тут зібралася надзвичайно талановита група хлопців. Більшість із них – це нові гравці, і лише троє залишилися з минулого року. Насамперед я робитиму все необхідне, щоб допомогти команді. Хочу утвердити свій стиль гри тут, у США, повністю адаптуватися і використовувати свої переваги – наприклад, свій зріст та довжину рук як у захисті, так і в нападі. Також, очевидно, працюю над триочковими кидками, кидками з середньої дистанції та проходами до кільця – усе це частина моєї гри, і я хочу продовжувати розвивати ці навички цього року".

Зазначимо, що минулого сезону Максим набирав 14,9 очки і 7,9 підбирання в молодіжному чемпіонаті Франції за Монако. Також він дебютував за головну команду, провівши 5 поєдинків.

У міжсезоння син Віталія Кличка перейшов до Університету Східної Кароліни. Він пояснив це рішення тим, що США – найкраще місце для розвитку.

21-річний центровий із 2025-го також виступає за збірну України.