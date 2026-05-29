Син Кличка увійшов до символічної п'ятірки молодіжного чемпіонату Франції

Центровий збірної України та син мера Києва Віталія Кличка увійшов до символічної збірної молодіжної першості Франції сезону-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У 25 матчах регулярного чемпіонату Кличко у середньому набирав 15,0 очка, 7,5 підбирання та 1,7 передачі за 26,5 хвилини на майданчику. Показники реалізації — 68,2% двоочкових, 16,7% триочкових та 61,8% штрафних кидків. Коефіцієнт корисності - 16,7.

Окрім 21-річного баскетболіста, до неї також увійшли Том Одрі (Діжон), Маїді Дуглас (Нантер), Кларк Рітхаузер (Шалон-сюр-Сон) та Сюблім Гбіегба (Шоле).

Зазначимо, що Кличко також дебютував за головну команду Монако, де у 5 матчах він у середньому набирав 2,2 очка та 1,6 підбирання.

Нагадаємо, раніше Максим Кличко оголосив про перехід до команди Університету Східної Кароліни (NCAA).