Син Кличка пояснив, чому продовжить кар'єру в США

Український баскетболіст Максим Кличко пояснив, чому вирішив продовжити кар'єру в США, де виступатиме за команду Університету Східної Кароліни.

21-річного спортсмена цитує UA-Футбол.

За словами Кличка, після завершення сезону він розглядав кілька варіантів продовження кар'єри, однак у підсумку вибір був зроблений на користь американського студентського баскетболу.

"Рішення було непростим для нас. Ми розглядали багато варіантів після цього сезону. Я також грав за першу команду Монако. Сергій Гладир, який зараз працює у тренерському штабі збірної України, дав мені можливість проявити себе, коли в команди були кадрові проблеми через травми. Це був дуже хороший досвід для мене", – сказав Кличко.

Він зазначив, що саме США є найкращим місцем для розвитку молодих баскетболістів.

"Для молодих гравців у США кращі можливості для розвитку – і з фінансового боку, і в баскетбольному плані. Подивимося, як пройде цей сезон і що буде далі. Це великий крок для нас, і я впевнений, що він буде правильним", – додав українець.

Минулого сезону син Віталія Кличка виступав за молодіжну команду Монако, де в середньому набирав 14,9 очка та робив 7,9 підбирання за матч. За підсумками чемпіонату центровий збірної України увійшов до символічної збірної турніру.

Також Максим дебютував за основну команду Монако, провівши п'ять матчів із середніми показниками 2,2 очка, 1,6 підбирання та 0,2 результативної передачі.