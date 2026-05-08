Син Кличка вирішив продовжити кар'єру в США

Денис Іваненко — 8 травня 2026, 11:32
Баскетболіст Монако та збірної України Максим Кличко вирішив виступати за команду Університету Східної Кароліни.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

21-річний син Віталія Кличка набирав у середньому за матч 14,9 очка та 7,9 підбирань у молодіжному чемпіонаті Франції в сезоні-2025/26. Також він дебютував за головну команду монегасків, провівши 5 матчів.

Східна Кароліна виступає в конференції American. Минулої кампанії команда виграла 11 із 31 матчу.

За інформацією Олександра Прошути, Максим мав декілька пропозицій від більш іменитих коледжів. Проте він обрав скромніший, щоб мати солідний ігровий час одразу та продовжувати поступово розвиватися.

Нагадаємо, що раніше Кличко-молодший розповів, чи хотів би повторити шлях батька та піти пізніше в політику.

