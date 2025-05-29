Визначився розширений склад збірної України U-20 на Євробаскет-2025 у Дивізіоні А

Головний тренер чоловічої збірної України U-20 Валерій Плеханов назвав розширений список гравців, які готуватимуться до чемпіонату Європи-2025 в Дивізіоні А.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

До розширеного складу потрапили 16 гравців. До фінальної заявки на чемпіонат Європи увійдуть 12.

Розширений склад збірної України U-20

Захисники: Рафаель Колаволе (Легія, Польща), Ілля Ліщина (Дніпро, Україна), Єгор Сушкін (Київ-Баскет, Україна), Ілля Упир, (Черкаські Мавпи, Україна), Арсеній Колобов (University of Rhode Island, США), Артем Романиця (Валмієра, Латвія), Андрій Бутко (Spanish Basketball Academy, Іспанія), Єгор Якушев (Гандлова, Словаччина)

Форварди: Лука Лохманчук (Patrick School, США), Андрій Ситар (Естудіантес, Іспанія), Віталій Кузнецов (Оменья, Італія), Богдан Толмачов (Валмієра, Латвія)

Центрові: Максим-Олександр Кличко (Монако, Франція), Назарій Кулішенко (Бетіс, Іспанія), Десмонд Йяму, (Баварія, Німеччина), Данііл Сипало (Дніпро, Україна)

Євробаскет-2025 для молодіжних чоловічих збірних пройде в грецькому Іракліоні 12-20 липня. Збірна України потрапила до групи С, де зіграє з Бельгією, Німеччиною та Італією.

Відповідно до системи змагань, на першому етапі 16 учасників чемпіонату Європи грають груповий етап в одне коло. Всі збірні проходять до 1/8 фіналу, де збірні групи С зіграють зі збірними групи D (C1-D4, C2-D3, C3-D2, C4-D1). У групі D на чемпіонаті Європи-2025 зіграють Франція, Сербія, Словенія та Ісландія.

Переможці матчів 1/8 фіналу далі гратимуть за нагороди, а команди, що програють на цій стадії, боротимуться за право залишитись в Дивізіоні А. До Дивізіону В опустяться три гірші команди елітного дивізіону.