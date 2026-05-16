Робота ніг Усика та швидкість Пак'яо: Макогоненко склала портрет ідеального боксера
Українська боксерка Кіра Макогоненко склала портрет ідеального боксера з семи характеристик.
Про це повідомляє ютуб-канал ТАЙК МАЙСОН.
На подкасті в Максима Діденка чемпіонка України заявила, що є великою фанаткою Флойда Мейвезера. Проте вирішила все ж не тільки його ставити на перше місце всюди.
– У кого найкраща нокаутуюча міць з боксерів минулого чи сучасного?
– Якщо чесно, хочеться всюди поставити Мейвезера, тому що він мені дуже подобається, але він не нокаутер. Нехай буде Софія. Два бої – два нокаути. Слідкуйте – Новікова Софія в інстаграмі.
– Робота ногами в кого найкраща?
– Усик.
– Швидкість?
– Давайте Пак'яо.
– Захист?
– Мейвезер.
– Джеб?
– Я вже називала Усика. Нехай буде Алі. Я хотіла його на ноги поставити, але Усик мені більше подобається.
– Вміння тримати удар?
– Головкін.
– Бійцівський IQ?
– Мейвезер. В нього IQ – максимальний.
