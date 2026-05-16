Робота ніг Усика та швидкість Пак'яо: Макогоненко склала портрет ідеального боксера

Українська боксерка Кіра Макогоненко склала портрет ідеального боксера з семи характеристик.

Про це повідомляє ютуб-канал ТАЙК МАЙСОН.

На подкасті в Максима Діденка чемпіонка України заявила, що є великою фанаткою Флойда Мейвезера. Проте вирішила все ж не тільки його ставити на перше місце всюди.

– У кого найкраща нокаутуюча міць з боксерів минулого чи сучасного?

– Якщо чесно, хочеться всюди поставити Мейвезера, тому що він мені дуже подобається, але він не нокаутер. Нехай буде Софія. Два бої – два нокаути. Слідкуйте – Новікова Софія в інстаграмі.

– Робота ногами в кого найкраща?

– Усик.

– Швидкість?

– Давайте Пак'яо.

– Захист?

– Мейвезер.

– Джеб?

– Я вже називала Усика. Нехай буде Алі. Я хотіла його на ноги поставити, але Усик мені більше подобається.

– Вміння тримати удар?

– Головкін.

– Бійцівський IQ?

– Мейвезер. В нього IQ – максимальний.

