Українській зірці боксу пропонували змінити громадянство

Чемпіонка України з боксу Кіра Макогоненко заявила, що отримувала пропозиції змінити спортивне громадянство.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "ТАЙК МАЙСОН".

Спортсменці обіцяли фінансову підтримку та житло в обмін на виступи за іншу країну.

"Є пропозиції, щоб я боксувала за іншу країну – будуть і гроші, і квартири, і все інше, але з умовою, що я виступатиму за їхню країну. Але я від цього відмовляюся, тому що в мене є принцип – боксувати за свою країну, за Україну, і представляти її на міжнародному рингу.

Пропонують по-різному. І Австралія, і США – пропозицій багато. Але ні за які гроші взагалі. Скільки б не пропонували – ніколи. Я за Україну.

Більше виходять на батька. Пишуть, а далі вже йде розмова. Мені теж пишуть в особисті повідомлення", – сказала Макогоненко.