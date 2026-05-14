Українській зірці боксу пропонували змінити громадянство
Чемпіонка України з боксу Кіра Макогоненко заявила, що отримувала пропозиції змінити спортивне громадянство.
Про це вона розповіла в інтерв'ю "ТАЙК МАЙСОН".
Спортсменці обіцяли фінансову підтримку та житло в обмін на виступи за іншу країну.
"Є пропозиції, щоб я боксувала за іншу країну – будуть і гроші, і квартири, і все інше, але з умовою, що я виступатиму за їхню країну. Але я від цього відмовляюся, тому що в мене є принцип – боксувати за свою країну, за Україну, і представляти її на міжнародному рингу.
Пропонують по-різному. І Австралія, і США – пропозицій багато. Але ні за які гроші взагалі. Скільки б не пропонували – ніколи. Я за Україну.
Більше виходять на батька. Пишуть, а далі вже йде розмова. Мені теж пишуть в особисті повідомлення", – сказала Макогоненко.
Нагадаємо, що наприкінці квітня 2026-го Кіра тріумфувала на чемпіонаті України серед жінок-молоді у вазі 54 кілограми. Перед цим, 21 березня, Макогоненко дебютувала на професійному рівні.