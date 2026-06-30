Відомий промоутер оцінив можливість відновлення кар'єри Кроуфорда

Промоутер Едді Гірн не виключив варіанту із можливим відновленням кар'єри Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО).

Його цитує Boxing News Online.

Він додав, що хотів би організувати бій "Мисливця" проти Джарона Енніса, яким марить вже давно.

"Коли я був поруч із ним, у мене складалося відчуття, що фізично він ніби вже відійшов. Він багато говорить про своє тіло, говорить про те, як воно зламалося, особливо під час останніх кількох кемпів, але Теренс – неймовірний боєць і справжній конкурент. Він живе суперництвом.

Тому я б ніколи цього не виключав (що він повернеться – прим. ред.), але у мене не було такого відчуття після особистої розмови з ним. Вважаю, що все можливо", – заявив Гірн.