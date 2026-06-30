Відомий промоутер оцінив можливість відновлення кар'єри Кроуфорда
Промоутер Едді Гірн не виключив варіанту із можливим відновленням кар'єри Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО).
Його цитує Boxing News Online.
Він додав, що хотів би організувати бій "Мисливця" проти Джарона Енніса, яким марить вже давно.
"Коли я був поруч із ним, у мене складалося відчуття, що фізично він ніби вже відійшов. Він багато говорить про своє тіло, говорить про те, як воно зламалося, особливо під час останніх кількох кемпів, але Теренс – неймовірний боєць і справжній конкурент. Він живе суперництвом.
Тому я б ніколи цього не виключав (що він повернеться – прим. ред.), але у мене не було такого відчуття після особистої розмови з ним. Вважаю, що все можливо", – заявив Гірн.
Нагадаємо, що у 2025 році Кроуфорд переміг Сауля Канело Альвареса. Завдяки перемозі "Мисливець" став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях епохи чотирьох поясів – WBO, WBC, WBA, IBF. Після цього Теренс оголосив про завершення кар'єри.
Раніше колишній абсолютний чемпіон світу поділився своєю думкою з приводу майбутнього двобою між Альваресом та Крістіаном Мбіллі, який запланований на 12 вересня 2026 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).