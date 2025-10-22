Росіянин Махмудов: Джошуа, агов, коли ми битимемося?

Російський суперважковаговик Арсланбек Махмудов (46-11, 29 КО) чекає на відповідь від ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) щодо їхнього двобою.

Слова росіянина передає SkySports.

" Я готовий, я зробив роботу, приїхав до Великобританії та виграв у Аллена. Але, до речі, я говорив з Ей Джеєм перед боєм. Він пообіцяв мені, що якщо я виграю цей бій з Алленом, він битиметься зі мною наступного року. Тому я просто чекаю відповіді від Ей Джея. Джошуа, агов, коли ми битимемося? Я чекаю на тебе і я готовий до тебе.

Все чудово, британські вболівальники мене знають, я показав свій хороший виступ в останньому бою. Тепер залишилося тільки відповісти на питання, коли я можу битися з Ей Джеєм", – сказав Махмудов.

Нагадаємо, Махмудов викликав Джошуа на бій після своєї перемоги над Девідом Алленом (24-8-2, 19 КО). Раніше він заявив, що Ентоні в інстаграмі пообіцяв битися з ним, якщо той переможе Аллена.

Джошуа востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа. Раніше Едді Гірн заявив, що Ей-Джей хоче стати триразовим чемпіоном світу.