Я йду за перемогою, і ніхто нічого не може мені зробити: Махмудов – про битву проти Ф'юрі

Арсланбек Махмудов (21-2, 19 KO) поділився своїми емоціями перед поєдинком проти зіркового Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Слова боксера передає Boxing Scene.

Він заявив, що його не хвилює статус аутсайдера. Росіянин, який представляє Канаду, вірить у свою здатність здійснити апсет.

"Насамперед, я дуже схвильований. Я просто не можу уявити це. Десять років тому я навіть не був професійним боксером, а тепер тут – я дуже щасливий, бо це бій моєї мрії. Він дуже хороший боксер, з великим IQ на рингу, але, звісно, нам доведеться адаптуватися до цих умов, щоб виконати роботу правильно, бути кращими та перемогти його. Аутсайдер або люди проти мене – це нормально. Якщо ти хочеш бути кращим, треба відчувати тиск, бути у незручній ситуації, щоб стати сильним і кращим.

Розмір, це те, що я хочу. Це те, що нам потрібно для виклику. Жодного тиску, бо останнього разу я показав свій досвід у Великій Британії в бою проти Девіда Аллена. Там було менше людей, але все одно великий зал. Десять тисяч глядачів. Коли я виходив на ринг, чув шум. Усі були проти мене, але вони нічого мені не зробили, бо Бог був зі мною. Я переміг. Те саме зараз. Я йду зі своїм Богом, я йду за перемогою, і ніхто нічого не може мені зробити. Ось чому я дуже комфортно почуваюся в цей момент. Без проблем", – сказав Махмудов.