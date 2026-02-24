Українська правда
Олександр Булава — 24 лютого 2026, 17:01
Настав мій час: Махмудов – про бій з Ф'юрі
Ring Magazine

Російський надважковаговик Арсланбек Махмудов (21-2, 19 KO) заявив, що вірить у свою перемогу в поєдинку проти ексчемпіона Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Його слова передає Ring Magazine.

"Тайсон Ф'юрі – велике ім'я в боксі. Легенда. Він переміг Володимира Кличка, він шокував увесь світ тієї ночі. Він побив справжніх гігантів у боксі. У нього велика історія, але зараз моя черга.

Зараз мій час його перемогти, змінити свою ситуацію та створити власну історію", – сказав Махмудов.

Бій Тайсона проти Арсланбека пройде 11 квітня на Тоттенхем Хотспур Стедіум. Боксери вже провели першу битву поглядів. Цей поєдинок стане для "Циганського короля" першим після річної паузи в кар'єрі.

Напередодні Тайсон заявив про амбітну ціль – завоювати титул за підсумком року.

