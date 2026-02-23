Спочатку треба рознести Махмудова на друзки: Ф'юрі поділився планами на рік

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) повідомив, скільки поєдинків планує провести у 2026 році.

Про це боксер розповів в інтерв'ю FurociTV.

"Циганський король" поставив амбітну ціль, завоювати титул за підсумком змагального року.

"Ідеальний рік для мене: спочатку рознести Махмудова на друзки, потім рознести на друзки Ентоні Джошуа, а наприкінці року завоювати світовий титул – чи то в бою з Усиком, чи то з переможцем поєдинку Дюбуа – Вордлі", – поділився планами Ф'юрі.

Після цього спортсмен знову зробить паузу в кар'єрі, щоб згодом повернутися.

"Ось це був би хороший рік, після чого я знову пішов би на пенсію. Взяти ще два роки паузи, повернутися в 40 і зробити все знову, і так далі. Коли бокс знову помре, я повернуся, поверну все назад, приведу найбільшу ТВ-мережу у світі", – заявив Ф'юрі.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі оголосив про повернення на ринг на початку 2026 року. У першому поєдинку, що відбудеться 11 квітня, британець битиметься проти росіянина Арсланбека Махмудова. Боксери вже встигли провести першу дуель поглядів.